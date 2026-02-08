La sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera femminile delle Olimpiadi invernali. Per Goggia è la terza medaglia olimpica in questo tipo di gara: nel 2018 aveva vinto l’oro e nel 2022 aveva vinto l’argento. La gara è stata vinta dalla statunitense Breezy Johnson, che è anche la campionessa del mondo in carica di discesa libera, mentre seconda è arrivata la tedesca Emma Aicher, un’atleta che gareggia in tutte e quattro le specialità dello sci alpino.

Poco prima che scendesse Goggia, la gara è stata interrotta per circa 10 minuti per permetterei i soccorsi alla statunitense Lindsey Vonn, che è caduta in malo modo pochi secondi dopo aver cominciato la sua gara, ed è stata portata via in elisoccorso.

Per la squadra italiana Laura Pirovano è arrivata sesta, Federica Brignone decima e Nicol Delago undicesima. È la quarta medaglia italiana in queste Olimpiadi, dopo le due di Giovanni Franzoni e Dominik Paris nella discesa libera, e quella d’oro di Francesca Lollobrigida nello speed skating.

Sofia Goggia è una delle sciatrici più note e conosciute in Italia, tanto che è stata selezionata come ultima tedofora per accendere il braciere olimpico di Cortina alla cerimonia inaugurale di venerdì. Che potesse andare bene sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina era atteso: ci aveva già vinto quattro volte in Coppa del Mondo. Giovedì tornerà a gareggiarci nel Super G, l’altra delle specialità veloci, in cui pure è piuttosto competitiva.