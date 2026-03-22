I funerali di Umberto Bossi, a Pontida

Sono cominciati alle 12 i funerali di Umberto Bossi nel monastero di San Giacomo a Pontida, in provincia di Bergamo. Bossi fu il fondatore della Lega Nord – oggi conosciuta semplicemente come “Lega” – e uno dei principali protagonisti della politica italiana degli ultimi trent’anni. È morto giovedì a 84 anni, dopo una lunga malattia.

Al funerale partecipano diversi membri del governo, come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che è anche segretario della Lega, e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, leghista anche lui. Partecipano anche i presidenti della Camera e del Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

Matteo Salvini è stato fischiato da alcuni militanti del Partito popolare per il Nord di da Roberto Castelli, che gli hanno detto di togliersi la camicia verde che stava indossando. Salvini è stato e continua a essere molto criticato per aver trasformato la Lega, un tempo radicata nel Nord con forti istanze indipendentiste e secessioniste, in un partito nazionale.

Il monastero scelto per il funerale ha un significato simbolico. Secondo una leggenda – mai confermata dagli storici – il 7 aprile 1166 qui furono stipulati gli accordi tra le città lombarde che si opponevano all’imperatore del Sacro Romano Impero: è una storia in linea con lo spirito della Lega dei primi anni, che arrivò persino a promuovere la “secessione” del Nord dal resto d’Italia. Ma Pontida è di per sé un luogo caro alla Lega: dal 1990, ogni anno organizza qui un grande raduno dei suoi membri, ed è uno dei momenti più importanti della vita del partito.

All’interno dell’abbazia di Pontida i posti sono contingentati. I giornalisti non possono entrare e seguono la cerimonia da alcuni schermi allestiti all’esterno della chiesa. Il funerale è anche trasmesso in diretta sui canali social della Lega.