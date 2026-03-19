È morto Umberto Bossi

Umberto Bossi, fondatore e segretario della Lega Nord fino al 2012, più volte deputato e ministro in governi di centrodestra, è morto a 84 anni. Ansa scrive che la notizia è stata confermata da «fonti parlamentari qualificate». Soprannominato “il Senatùr”, Bossi fu uno dei politici più influenti della cosiddetta “seconda repubblica”, cioè il nuovo assetto politico italiano che cominciò a partire dal 1994, dopo che l’inchiesta Mani Pulite pose fine al sistema politico e partitico che si era consolidato in quasi cinquant’anni dopo la Seconda guerra mondiale.

Bossi aveva fondato la Lega Nord tra il 1989 e il 1991, unendo diversi movimenti autonomisti attivi nell’Italia settentrionale. Impostò fin dall’inizio la linea del partito sulle battaglie per il nord e per l’autonomia delle sue ricche regioni e mantenne questo indirizzo fino al 2013, quando Matteo Salvini prese il suo posto come segretario del partito. Fu ministro per le Riforme istituzionali e per il Federalismo in due dei governi di Silvio Berlusconi, e tra il 1987 e il 2022 svolse quattro mandati come deputato, due come senatore e due come parlamentare europeo.

Figlio di un operaio tessile e di una portinaia, Bossi aveva iniziato a interessarsi alle tesi autonomiste nella prima metà degli anni Ottanta, mentre frequentava la facoltà di medicina dell’università di Pavia. In quel periodo conobbe Bruno Salvadori, giornalista e leader del partito autonomista Union Valdôtaine, che ebbe una grande influenza sulla sua formazione politica. Nel decennio precedente Bossi aveva militato in vari movimenti di sinistra e ambientalisti.

Nel 1984 fondò la Lega Lombarda (il partito antesignano della Lega Nord). Bossi costruì attorno al partito tutta una mitologia fatta di simboli, incontri e riti politici: il richiamo disinvolto alle lotte indipendentiste dei comuni italiani contro l’imperatore germanico del XII secolo Federico Barbarossa, che diventa simbolo della lotta tra le autorità locali e il potere centrale (da qui il richiamo all’episodio semi-mitico di Goffredo di Buglione e del Carroccio durante la battaglia di Legnano, 1176, che ha dato anche il soprannome “il Carroccio” al movimento); i raduni annuali in un grande prato vicino a Pontida, un paese a una quindicina di chilometri da Bergamo; e le cerimonie con un’ampolla contenente l’acqua del fiume Po.

La carriera politica di Bossi fu molto rapida e di successo, dato che già nel 1987 venne eletto sia alla Camera che al Senato. Scelse il Senato, guadagnandosi così il soprannome di Senatùr.

Il primo successo elettorale a livello nazionale della Lega Nord arrivò con le elezioni politiche del 1992, pochi mesi dopo l’inizio delle indagini sulla corruzione dette di “Tangentopoli”: nell’aprile di quell’anno la Lega Nord prese oltre l’8% dei voti a livello nazionale sia alla Camera che al Senato, un successo enorme per un partito allora praticamente inesistente a sud dell’Emilia-Romagna.

Alle elezioni politiche successive, nel 1994 e nel 1996, la Lega aumentò ancora il suo consenso arrivando al 10,7%. Parte di questo successo venne da un voto “di protesta” contro i vecchi partiti come la Democrazia Cristiana e il PSI colpiti dagli scandali, ma anche contro le successive incarnazioni del PCI. La Lega in quegli anni era un partito fortemente giustizialista e appoggiava l’operato dell’allora pubblico ministero Antonio Di Pietro: il deputato leghista Luca Leoni Orsenigo divenne celebre quando, il 16 marzo 1993, sventolò un cappio all’interno dell’aula parlamentare.

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