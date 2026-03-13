Il Garante della privacy ha multato Intesa Sanpaolo per la storia di Isybank

Il Garante della privacy ha stabilito per Intesa Sanpaolo una sanzione da 17,6 milioni di euro per aver trattato in modo illecito i dati di circa 2,4 milioni di clienti nel trasferimento automatico dei loro conti alla banca digitale Isybank, controllata da Intesa Sanpaolo. Secondo le indagini del Garante, Intesa Sanpaolo ha profilato la clientela «senza un’idonea base giuridica»: per il passaggio alla banca digitale aveva individuato clienti con meno di 65 anni, utilizzatori abituali di strumenti digitali, senza prodotti di investimento e con disponibilità finanziarie ridotte.

Il Garante ha detto che il passaggio automatico dei conti a Isybank ha comportato una modifica unilaterale delle condizioni del contratto rispetto a quelle previste in origine, con disagi per i clienti; sempre secondo il Garante, che verifica il rispetto delle normative nazionali ed europee sul trattamento dei dati personali, i clienti coinvolti non erano stati informati in maniera adeguata.

Il Garante ha spiegato di aver calcolato l’importo della sanzione tenendo conto del gran numero di clienti coinvolti e della gravità dei fatti contestati, tra le altre cose.

Il passaggio automatico dei conti da Intesa Sanpaolo a Isybank era già stato oggetto di un’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), meglio nota come Antitrust, che nel novembre del 2023 aveva aperto un procedimento per le modalità poco trasparenti con cui Intesa Sanpaolo aveva comunicato ai propri clienti il passaggio automatico dei loro conti alla banca digitale. Nel giugno seguente l’Antitrust aveva poi chiuso l’istruttoria senza prendere provvedimenti, valutando che le due banche avessero adottato misure soddisfacenti per migliorare le comunicazioni.

