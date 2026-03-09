Chiara Mazzel ha vinto l’oro paralimpico nel Super-G vision impaired

La sciatrice italiana Chiara Mazzel ha vinto la medaglia d’oro nel Super-G (anche noto come supergigante) nella categoria vision impaired (VI) alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. È la seconda medaglia per Mazzel in queste Paralimpiadi dopo l’argento di sabato nella discesa libera, e il secondo oro per l’Italia dopo quello vinto domenica da Emanuel Perathoner. Martina Vozza, altra italiana in gara, è arrivata quarta.

Mazzel ha 29 anni, è ipovedente ed è una delle migliori sciatrici paralimpiche italiane, tant’è che era stata scelta come portabandiera dell’Italia per la cerimonia di apertura. Insieme a Mazzel ha vinto l’oro anche la sua guida Nicola Cotti Cottini, come accade sempre nelle gare di questa categoria. Nelle gare VI partecipano persone con disabilità alla vista, e gli atleti hanno sempre una guida davanti a loro con la quale comunicano a voce (dal vivo o via radio) durante la discesa, senza poterla toccare.

Il Super-G è la seconda disciplina più veloce dello sci alpino e anche una delle più recenti. Rispetto alle altre due specialità dello slalom il supergigante presenta curve molto più ampie e quindi si percorre con maggior velocità. Si svolge su una manche e vince chi fa il tempo fattorizzato più basso (il tempo di atleti e atleti viene cioè modificato in base a un coefficiente relativo al loro grado di disabilità). Mazzel è una sciatrice versatile, e in queste Paralimpiadi gareggerà anche nello slalom speciale e nello slalom gigante.