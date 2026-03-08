Il primo oro dell’Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina
L’ha vinto nello snowboard cross Emanuel Perathoner, un ex atleta olimpico alle sue prime Paralimpiadi
Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard cross alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, per la categoria SB-LL2 (di cui fanno parte gli atleti con una disabilità fisica moderata agli arti inferiori). È il primo oro per l’Italia in queste Paralimpiadi, dopo l’argento e il bronzo vinti sabato nello sci alpino, e Perathoner l’ha vinto in modo nettissimo.
Perathoner, che ha 40 anni, è un ex snowboarder olimpico ed è alle sue prime Paralimpiadi. Partecipò alle Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014 e di PyeongChang nel 2018, senza vincere alcuna medaglia. Nel 2019 vinse un bronzo ai Mondiali di Park City, negli Stati Uniti, e iniziò a essere considerato un favorito per le successive Olimpiadi di Pechino. Ma nel 2021, a tre settimane dai Mondiali, subì un gravissimo infortunio alla gamba sinistra durante un allenamento: il ginocchio gli si ruppe a tal punto che fu infine sostituito con una protesi. Voleva dire che non avrebbe più potuto gareggiare.
«Quasi a caso», come ha raccontato lui stesso, Perathoner scoprì di poter però gareggiare nel parasnowboard. Imparò quasi subito a gareggiare con la protesi – cosa che non è facile, perché vuol dire capire come sciare senza poter muovere tanto ginocchio e caviglia – e nel novembre del 2022, quando aveva la protesi da soli sette mesi, riuscì a esordire in Coppa Europa.
Nel 2023 iniziò a gareggiare anche in Coppa del Mondo. Secondo il sito delle Olimpiadi, Perathoner non si era ancora allenato sulla neve quell’anno, ma vinse comunque tre gare di Coppa del Mondo e quattro medaglie ai Mondiali (due ori e due argenti).
Da allora ha ottenuto altre 15 vittorie in Coppa del Mondo e due medaglie d’oro ai Mondiali del 2025. È l’atleta più dominante della sua categoria: lo scorso 27 febbraio ha vinto per la terza volta consecutiva la Coppa del Mondo generale e quella delle due specialità del parasnowboard. Perathoner gareggia infatti sia nello snowboard cross (che è una gara di velocità lungo un percorso ripido) che nel banked slalom (che è invece un gara a tempo). Il banked slalom alle Paralimpiadi di Milano Cortina inizia il 14 marzo.