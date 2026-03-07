Chiara Mazzel ha vinto la medaglia d’argento nella discesa VI alle Paralimpiadi invernali, la prima per l’Italia

La sciatrice italiana Chiara Mazzel ha vinto la medaglia d’argento nella discesa libera dello sci alpino, per la categoria visually impaired (VI), alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. È la prima medaglia per l’Italia in questa edizione, nella prima gara del primo giorno ufficiale di gare. Insieme a Mazzel ha vinto l’argento anche la sua guida Nicola Cotti Cottina, come accade sempre nelle gare di questa categoria. Nelle gare VI partecipano persone con disabilità alla vista, e gli atleti hanno sempre una guida davanti a sé con la quale comunicano a voce (dal vivo o via radio) durante la discesa, senza poterla toccare.

La medaglia d’oro è stata invece vinta dall’austriaca Veronika Aigner e quella di bronzo dalla slovacca Alexandra Rexova.

Mazzel ha 29 anni, è ipovedente ed è una delle migliori sciatrici paralimpiche italiane, tant’è che era stata scelta come portabandiera dell’Italia per la cerimonia di apertura. È una sciatrice molto versatile: in carriera ha già vinto cinque medaglie ai Mondiali (tre ori e due argenti) nelle quattro specialità diverse dello sport, oltre che una Coppa del Mondo di categoria nel supergigante, una delle due discipline veloci dello sci alpino insieme alla discesa libera. Alle Paralimpiadi di Milano Cortina, Mazzel competerà anche nelle altre quattro gare di sci alpino: supergigante, slalom gigante, slalom e combinata alpina.

