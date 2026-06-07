Kimi Antonelli ha vinto anche a Monaco

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Il pilota della Mercedes Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1, rimanendo in prima posizione dall’inizio alla fine. In seconda posizione si è classificata la Ferrari di Lewis Hamilton, mentre Charles Leclerc, alla guida dell’altra, si è ritirato per un incidente. Anche Max Verstappen, della Red Bull, si è ritirato: al primo giro, per un problema alla macchina. Il suo compagno di squadra Isack Hadjar è arrivato terzo.

È stata una gara molto caotica verso la fine: è stata interrotta per una ventina di minuti quando mancavano dieci giri, per permettere ai commissari di ispezionare una parte della pista in cui l’asfalto si era staccato. Leclerc si era appena ritirato. Alla ripartenza Antonelli ha mantenuto la prima posizione: prima dell’interruzione aveva quasi mezza pista di vantaggio su Hamilton e sugli altri piloti. Diversi tra loro hanno ricevuto delle penalità per aver superato i limiti di velocità nella corsia dei box, incluso il compagno di squadra di Antonelli George Russell, arrivato tredicesimo.

La ripartenza del Gran Premio

È la quinta vittoria consecutiva e la quinta in carriera per Antonelli, che sulla pista tecnicamente più difficile del campionato ha guidato senza commettere nemmeno un errore. E ha mantenuto per tutta la corsa un ritmo insostenibile per ogni avversario, incluso il suo compagno di squadra, lontanissimo dalle prime posizioni. A 19 anni, 9 mesi e 13 giorni è diventato il più giovane pilota nella storia della Formula 1 a vincere a Monaco. E in classifica generale ha rafforzato la sua prima posizione: ha 66 punti di vantaggio su Hamilton, secondo.

L’incidente di Leclerc

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