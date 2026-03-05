L’inchiesta sulle presunte violazioni della privacy degli occhiali di Meta

L’Information Commissioner’s Office del Regno Unito, cioè l’autorità garante per la protezione dei dati personali, ha chiesto chiarimenti alla multinazionale di tecnologia Meta dopo che un’inchiesta giornalistica ha segnalato un possibile problema di violazione della privacy legato ai video registrati con i suoi smart glasses: gli occhiali, che l’azienda ha realizzato in collaborazione con Ray-Ban e Oakley, due famosi marchi di occhiali di proprietà della multinazionale italo-francese EssilorLuxottica, sono pensati per registrare video, telefonare e negli ultimi modelli hanno un sistema di intelligenza artificiale integrato.

Secondo un’inchiesta condotta dai giornali svedesi Svenska Dagbladet e Goteborgs-Posten, i dipendenti di un’azienda appaltatrice di Meta con sede in Kenya sarebbero incaricati di guardare e revisionare i video registrati con gli occhiali, inclusi quelli che contengono contenuti personali e intimi degli utenti.

I lavoratori intervistati dai giornalisti svedesi, impiegati in una società con sede a Nairobi chiamata Sama, erano incaricati di insegnare all’intelligenza artificiale a interpretare le informazioni, etichettando manualmente gli oggetti contenuti nei video. Hanno detto di aver visto di tutto, comprese persone che vanno in bagno, che hanno rapporti sessuali o che guardano contenuti pornografici.

I dipendenti dell’azienda hanno detto anche di aver avuto accesso alla trascrizione di alcune conversazioni degli utenti con l’intelligenza artificiale, per poter verificare che rispondesse correttamente alle domande. Hanno anche detto che per motivi di privacy sul posto di lavoro non possono utilizzare il telefono, e sono costantemente controllati da telecamere.

Interpellata dall’emittente britannica BBC, Meta ha confermato che in alcuni casi potrebbe usare lavoratori di ditte appaltatrici per migliorare le prestazioni dei suoi prodotti tecnologici e l’esperienza dell’utente. Ha anche detto che questa eventualità è specificata nella sua informativa sulla privacy.

Meta ha fornito a BBC un link per visionare le condizioni d’uso dei suoi dispositivi, ma non ha specificato in che punto si parli dei revisori umani. Nelle condizioni d’uso dell’intelligenza artificiale di Meta nel Regno Unito, si dice invece che la multinazionale potrebbe esaminare le interazioni degli utenti con l’intelligenza artificiale anche usando una revisione manuale, quindi umana. Lo si dice anche nelle condizioni d’uso per gli utenti dell’Unione Europea.

Meta ha detto che i video vengono censurati con sfocature sui volti prima di essere sottoposti ai revisori. I revisori che hanno parlato con i giornali svedesi, però, hanno detto che non sempre gli strumenti di censura funzionano e che a volte è possibile vedere i volti degli utenti.

Gli utenti possono attivare la telecamera degli occhiali manualmente o con un comando vocale. È possibile sapere quando il dispositivo sta registrando o scattando una foto perché si accende una piccola luce in un angolo della montatura. Molti utenti, però, potrebbero non sapere che i loro contenuti possono essere visti anche da altre persone. Grazie a un sistema di microfoni e piccoli altoparlanti integrati negli occhiali è anche possibile fare telefonate, ascoltare musica e interagire con l’intelligenza artificiale per mandare messaggi o avere la descrizione audio di ciò che la telecamera riprende.