Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo

Sal Da Vinci ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti, con la canzone “Per sempre sì”. Nella classifica finale sono arrivati dopo di lui Sayf, con “Tu mi piaci tanto”, e Ditonellapiaga con “Che fastidio!”. La classifica teneva conto del voto del pubblico, di quello della sala stampa e di quello di una giuria composta dai rappresentanti delle radio (con un peso quasi uguale: 34 per cento il pubblico e 33 le altre due componenti).

Il premio per il miglior testo è stato assegnato a “Male necessario” di Fedez & Masini, mentre Serena Brancale ha vinto il premio della sala stampa con “Qui con me”. Quello per il miglior componimento musicale è andato a Ditonellapiaga. Fulminacci, con “Stupida sfortuna”, ha vinto il premio della critica.

Sal Da Vinci è nato nel 1969 a New York, ma è da sempre legato a Napoli (a cui fra l’altro ha dedicato la sua vittoria). Ha avuto una lunga carriera in cui è stato anche attore. Partecipò a Sanremo già nel 2009 con la canzone “Non riesco a farti innamorare”, classificandosi terzo, e ha ottenuto ampio successo nel 2024 con la canzone “Rossetto e caffè”. Il brano con cui ha partecipato all’edizione del 2026 di Sanremo celebra il matrimonio.

Vista la vittoria, “Per sempre sì” sarà la canzone con cui l’Italia parteciperà all’Eurovision Song Contest, il più importante e seguito concorso musicale europeo in cui diversi paesi europei e del mondo si sfidano presentando ciascuno un cantante o una cantante, e una canzone. La prossima edizione si terrà a maggio a Vienna, in Austria.