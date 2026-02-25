L’Atalanta si è qualificata agli ottavi di Champions, grazie a una grande rimonta

L’Atalanta ha battuto il Borussia Dortmund e si è qualificata agli ottavi di Champions League, il principale torneo europeo per club di calcio, vincendo in casa per 4-1 dopo che aveva perso 2-0 la partita d’andata in Germania.

Per la vittoria, e la qualificazione, è stato decisivo un calcio di rigore segnato nei minuti di recupero dal trequartista Lazar Samardžić, dell’Atalanta. La partita fino a quel momento era sul punteggio di 3-1, con cui sarebbero stati necessari i tempi supplementari.

L’Atalanta era andata in vantaggio per 3-0, con le reti dell’attaccante Gianluca Scamacca e dell’esterno Davide Zappacosta, nel primo tempo, e del centrocampista Mario Pašalić, nel secondo. A metà del secondo tempo, però, era arrivato il gol dell’attaccante Karim Adeyemi, del Borussia, che aveva riportato il risultato complessivo sulla parità.

Mercoledì sera, peraltro, gioca anche la Juventus, l’altra squadra italiana rimasta in questa fase del torneo. Affronta la squadra turca del Galatasaray e anche lei deve provare a rimontare tre gol di svantaggio: in Turchia, all’andata, aveva perso 5-2. Ieri l’Inter era stata eliminata dal Bodø/Glimt,