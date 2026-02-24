L’Inter ha perso 2-1 contro il Bodø/Glimt nel ritorno dei playoff ed è stata eliminata dalla Champions League

L’Inter ha perso 2-1 nel ritorno dei playoff contro la squadra norvegese del Bodø/Glimt ed è quindi stata eliminata dalla Champions League. I playoff servivano per stabilire le otto squadre che giocheranno gli ottavi di finale contro quelle già qualificate alla fine della fase a girone unico del torneo, detta anche “fase campionato”. Mercoledì scorso nella partita di andata in Norvegia l’Inter aveva perso 3-1, e per passare avrebbe dovuto vincere con tre gol di scarto.

L’Inter ha creato diverse occasioni da gol, ma non le ha sfruttate, e nel secondo tempo il Bodø/Glimt ha segnato con Jens Petter Hauge e Håkon Evjen; il successivo gol di Alessandro Bastoni non è servito all’Inter per rientrare in partita. Domani sera Juventus e Atalanta, le due squadre italiane rimaste, dovranno entrambe rimontare uno svantaggio (la Juventus di 3 gol, l’Atalanta di 2) per cercare di qualificarsi agli ottavi di finale.

