L’Inter ha perso 3-1 contro il Bodø/Glimt nell’andata dei playoff di Champions League

L’Inter ha perso 3-1 fuori casa contro la squadra norvegese del Bodø/Glimt nell’andata dei playoff di Champions League, il turno che serve a determinare le 8 squadre che giocheranno gli ottavi di finale contro quelle già qualificate alla fine della fase a girone unico del torneo (anche detta “fase campionato”). La partita di ritorno si giocherà martedì 24 febbraio, e per qualificarsi l’Inter dovrà vincere con più di due gol di scarto (se invece dovesse vincere con due gol di scarto si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai rigori).

Nel primo tempo è andato in vantaggio il Bodø/Glimt al 20esimo minuto con il gol del centrocampista Sondre Fet, poi al 30esimo l’Inter ha pareggiato con un gol dell’attaccante Pio Esposito. Nel secondo tempo però il Bodø/Glimt ha fatto altri due gol, con gli attaccanti Jens Petter Hauge (che ha giocato in Italia nel Milan) e Kasper Waarst Hogh.