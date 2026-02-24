Foto olimpiche da guardare, o riguardare
Con alcuni dei momenti che ricorderemo e altre semplicemente belle da sfogliare
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 hanno lasciato anche migliaia di foto che hanno raccontato momenti sportivi, o altri più laterali, di una delle manifestazioni sportive più importanti al mondo. Nella raccolta a seguire ci sono foto di alcuni episodi che ricorderemo – la caduta di Lindsey Vonn, la vittoria di Federica Brignone, la prima medaglia di sempre del Brasile alle Olimpiadi invernali, l’esordio dello scialpinismo – e altri che magari non sono rilevanti dal punto di vista delle notizie, ma che sono stati fotografati in modo notevole. Se poi non ne avete abbastanza potete recuperare le espressioni buffe o intense del pattinaggio artistico, ma pure le grandi gioie o sofferenze in attesa dei verdetti, atleti che sembrano volare e l’originalità di certi caschi olimpici.
