Il limite è il cielo

In queste settimane di Olimpiadi invernali, complice la scenograficità di quegli sport che prevedono salti e acrobazie, uno dei modi ricorrenti di fotografare gli atleti è giocare con la prospettiva facendo in modo che sembrino in volo: più in alto delle montagne, sopra i tetti delle case, a un passo dal sole, tra le nuvole o semplicemente nel più azzurro dei cieli. Gli atleti saltano comunque da altezze notevoli: ad esempio negli aerials, la specialità dello sci acrobatico di cui ci sono state le gare oggi, si salta da un trampolino quasi verticale e gli sciatori possono raggiungere un’altezza di 15 metri da terra, circa un edificio di cinque piani. A seguire un po’ di momenti di apparente sospensione della forza di gravità, tra gare e allenamenti degli ultimi giorni.