  • Mercoledì 11 febbraio 2026

Nel pattinaggio di figura bisogna metterci la faccia

Foto di espressioni buffe o intense, più o meno volute

I britannici Anastasia Vaipan-Law e Luke Digby, 6 febbraio (AP Photo/Francisco Seco)
I britannici Anastasia Vaipan-Law e Luke Digby, 6 febbraio (AP Photo/Francisco Seco)

Nel pattinaggio di figura si eseguono salti molto impegnativi e veloci, che richiedono uno sforzo fisico e una concentrazione tali da far assumere al viso degli atleti espressioni particolarmente buffe. Alcune facce, però, sono volute, dato che una parte del punteggio finale tiene conto anche dell’espressività del pattinatore. È una cosa che si nota soprattutto nella danza su ghiaccio, l’unica specialità del pattinaggio di figura in cui i salti sono pochi e a contare di più è l’interpretazione artistica della coreografia.

