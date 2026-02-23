A vedere le Olimpiadi

Con la cerimonia di chiusura di domenica sera all’Arena di Verona sono ufficialmente finite le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Sono state seguite da milioni di persone da tutto il mondo e nelle ultime settimane tra Milano, Cortina e le altre sedi delle gare si sono viste un po’ di facce note sugli spalti. Non solo Snoop Dogg, che dopo le Olimpiadi di Parigi è diventato una specie di mascotte non ufficiale dei giochi, ma anche capi di stato, membri di famiglie reali europee, atleti di altri sport, cantanti e attori e attrici. Breve elenco esemplificativo ma non esaustivo: la principessa Anna del Regno Unito; i tennisti Novak Djokovic e Maria Sharapova; le stiliste Donatella Versace e Vera Wang; gli attori Stanley Tucci, Jeff Goldblum, Halle Bailey; la rapper Megan Thee Stallion; l’ex giocatore di football Tom Brady e quello di hockey Wayne Gretzky. E tutti gli altri che trovate nella raccolta a seguire.