Le foto di Snoop Dogg che fa il tedoforo a Gallarate

Tra le tante celebrità che in questi giorni hanno portato la fiamma olimpica per un tratto della staffetta verso Milano – dove il 6 febbraio si terrà la cerimonia di apertura – c’è stato anche Snoop Dogg. Il rapper statunitense ha sfilato per Gallarate, in provincia di Varese, e dopo è stato anche alla Balera dell’Ortica, una storica bocciofila di Milano.

Snoop Dogg è alle Olimpiadi invernali in quanto inviato speciale dell’emittente televisiva statunitense NBC, ma la sua presenza non è affatto insolita. Già alle Olimpiadi del 2024 di Parigi aveva portato la torcia olimpica, e si era poi fatto vedere spesso alle gare, o addirittura mentre si cimentava negli sport olimpici. Da allora è diventato una specie di mascotte non ufficiale delle Olimpiadi.