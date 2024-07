Cosa ci fa Snoop Dogg con la torcia olimpica

Alle migliaia di tedofori (cioè “portatori di torcia”) che negli ultimi tre mesi hanno partecipato alla staffetta della torcia olimpica dalla Grecia a Parigi venerdì si è aggiunto anche il rapper statunitense Snoop Dogg, che l’ha portata in giro per Saint-Denis, nella periferia della capitale francese. Snoop Dogg ha 52 anni, è famosissimo per canzoni come “Drop It Like It’s Hot”, “Gin and Juice” e “Who Am I (What’s My Name)?”, e si è fatto vedere con la torcia in un’area vicina allo Stade de France indossando la tuta bianca di Parigi 2024.

Può sembrare un po’ strano vedere un rapper, produttore, attore e imprenditore come Snoop Dogg associato allo sport (anche perché non è noto per le sue abitudini salutari), ma in realtà ha già avuto a che fare con le Olimpiadi. In occasione dei Giochi di Tokyo 2020, nel 2021, la rete televisiva statunitense NBC chiese infatti a lui e al comico Kevin Hart di commentare alcuni eventi sportivi per un programma in streaming dedicato proprio ai Giochi: in un episodio i due commentavano una gara di dressage, una disciplina equestre in cui il cavallo e chi lo cavalca devono eseguire esercizi e figure, a cui Snoop Dogg sembrò appassionarsi particolarmente.

In occasione di Parigi 2024 Snoop Dogg sarà anche un corrispondente speciale di NBC: girerà per la città, seguirà i principali eventi sportivi e parlerà con le atlete e gli atleti che partecipano ai Giochi. Di recente il rapper ha già fatto alcune interviste ad atlete e atleti olimpici statunitensi, tra cui la cestista A’ja Wilson, la ginnasta Sunisa Lee e lo skateboarder Jagger Eaton; qualche settimana fa ha perfino corso i 200 metri gareggiando contro l’ex velocista statunitense Wallace Spearmon e al trinidadiano Ato Boldon, concludendo la gara in 34,44 secondi.