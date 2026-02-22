Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Giuseppe Luca Scaffidi racconta come funziona un carcere in Svezia; Alice De Luca spiega perché tutti vogliono e scambiano spille olimpiche; e Matteo Castellucci parla dell’ultimo posto in Italia in cui il Partito Repubblicano ha ancora consensi e un ruolo nella società.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Un carcere che non sembra un carcere

In Svezia i detenuti vivono senza mura, cancelli blindati o sbarre evidenti alle finestre: funziona

La lunga storia dietro alla smania per le spille olimpiche

Tutti le vogliono e tutti le scambiano, pure gli addetti alla sicurezza del vicepresidente degli Stati Uniti

In Romagna resiste un pezzo di Prima Repubblica

Ravenna è l’ultimo posto dove il Partito Repubblicano ha consensi e un ruolo nella società, e l’unico dove questa cosa poteva succedere