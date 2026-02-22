In Romagna resiste un pezzo di Prima Repubblica
Ravenna è l’ultimo posto dove il Partito Repubblicano ha consensi e un ruolo nella società, e l’unico dove questa cosa poteva succedere
Potete leggere l’articolo a questa pagina.
