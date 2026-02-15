Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Eugenio Cau parla della competizione internazionale per l’Artico; Alice De Luca del congedo mestruale, che funziona quasi solo nelle scuole; e Susanna Baggio dell’aumento di interesse per i corsi di autodifesa.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

Tutti vogliono un pezzo di Artico

Trump non è il solo ad avere un’ossessione per i territori del nord, che sono sempre più contesi: c’entra il riscaldamento globale

In Italia il congedo mestruale funziona quasi solo nelle scuole

Dove è stato introdotto grazie alle iniziative di studenti e studentesse: le aziende invece sono ancora molto indietro

Un corso di autodifesa, perché no?

Esistono da tempo ma recentemente è aumentato l’interesse, tanto che c’è chi non sta dietro alle richieste