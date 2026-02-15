In Italia il congedo mestruale funziona quasi solo nelle scuole
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Dove è stato introdotto grazie alle iniziative di studenti e studentesse: le aziende invece sono ancora molto indietro
Potete leggere l’articolo a questa pagina.
Altri episodi
Tutti vogliono un pezzo di Artico
15 feb 2026 - 9 min
Un corso di autodifesa, perché no?
15 feb 2026 - 7 min
“Infinite Jest”, visto oggi
8 feb 2026 - 13 min
Le case abusive di Niscemi e le persone che ci vivono
8 feb 2026 - 7 min
Le prime Olimpiadi di Cortina
8 feb 2026 - 12 min