In Italia il congedo mestruale funziona quasi solo nelle scuole

di Alice De Luca
Dove è stato introdotto grazie alle iniziative di studenti e studentesse: le aziende invece sono ancora molto indietro

Potete leggere l’articolo a questa pagina.

