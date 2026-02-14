Cinque paesi europei ora dicono pubblicamente che Navalny è stato avvelenato dalla Russia

Un’indagine condotta da Francia, Regno Unito, Svezia, Germania e Paesi Bassi ha concluso che il dissidente russo Alexeï Navalny è «molto probabilmente» stato ucciso per avvelenamento. I governi dei cinque paesi hanno accusato, seppure indirettamente, il regime del presidente russo Vladimir Putin: «Navalny è morto mentre era in carcere, quindi la Russia aveva gli strumenti, le motivazioni e l’opportunità per avvelenarlo», dice il comunicato con cui sono stati annunciati i risultati dell’indagine.

È una tesi che fin da subito era stata ritenuta verosimile, dato che Navalny era il principale oppositore di Putin, ma è la prima volta che viene appoggiata pubblicamente dai governi di paesi europei. La Russia ha sempre sostenuto che Navalny sia morto di cause naturali.

I risultati dell’indagine sono stati diffusi dal governo del Regno Unito. Nel corpo di Navalny è stata rilevata la presenza di epibatidina, una sostanza tossica presente in Sudamerica nelle rane freccia, e non presente naturalmente in Russia.

