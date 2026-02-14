NewsletterPodcast
  • Sabato 14 febbraio 2026

Cinque paesi europei ora dicono pubblicamente che Navalny è stato avvelenato dalla Russia

I governi di Francia, Germania, Regno Unito, Svezia e Paesi Bassi lo hanno dichiarato per la prima volta, sulla base di un'indagine congiunta

Un evento per commemorare la morte di Alexei Navalny davanti all'ambasciata russa di Sofia, in Bulgaria, il 16 febbraio 2025 (Borislav Troshev/Anadolu via Getty Images)
Un’indagine condotta da Francia, Regno Unito, Svezia, Germania e Paesi Bassi ha concluso che il dissidente russo Alexeï Navalny è «molto probabilmente» stato ucciso per avvelenamento. I governi dei cinque paesi hanno accusato, seppure indirettamente, il regime del presidente russo Vladimir Putin: «Navalny è morto mentre era in carcere, quindi la Russia aveva gli strumenti, le motivazioni e l’opportunità per avvelenarlo», dice il comunicato con cui sono stati annunciati i risultati dell’indagine.

È una tesi che fin da subito era stata ritenuta verosimile, dato che Navalny era il principale oppositore di Putin, ma è la prima volta che viene appoggiata pubblicamente dai governi di paesi europei. La Russia ha sempre sostenuto che Navalny sia morto di cause naturali.

I risultati dell’indagine sono stati diffusi dal governo del Regno Unito. Nel corpo di Navalny è stata rilevata la presenza di epibatidina, una sostanza tossica presente in Sudamerica nelle rane freccia, e non presente naturalmente in Russia.

In aggiornamento

