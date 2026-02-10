Le medaglie delle Olimpiadi di Milano Cortina hanno un difetto

Ieri la sciatrice statunitense Breezy Johnson, che ha vinto l’oro nella discesa libera femminile, ha raccontato che la sua medaglia d’oro si era sganciata dal nastro che la reggeva mentre saltava per la gioia. Johnson durante un incontro con la stampa ha mostrato la medaglia e il cordino e ha detto che si tratta di un danno riparabile, ma ha sconsigliato agli altri atleti di saltare con la medaglia al collo.

Johnson non è l’unica atleta delle Olimpiadi di Milano Cortina a cui la medaglia si è staccata. È successo anche alla statunitense Alysa Liu, che ha vinto l’oro nel pattinaggio di figura a squadre: mentre festeggiava la vittoria, la medaglia si è sganciata dal cordino. Una sua compagna di squadra ha raccontato che per qualche minuto non erano riuscite a trovare il gancio che teneva insieme il nastro e la medaglia, e che solo dopo alcune ricerche sono riuscite a recuperarlo.

Si sono staccate anche medaglie di bronzo, come quella dello snowboarder bulgaro Tervel Zamfirov, terzo nello slalom gigante parallelo, e quella di Ebba Andersson, atleta svedese che ha vinto il bronzo nello skiathlon. Lo stesso è successo all’atleta di biathlon tedesco Justus Strelow, che però è riuscito a ripararla subito.

La modalità comunque è sempre la stessa: la medaglia si stacca mentre è al collo di qualcuno che salta o si muove velocemente.

Gli organizzatori di Milano Cortina 2026 stanno cercando di risolvere il problema. Andrea Francisi, direttore operativo dei Giochi, ha detto che i responsabili stanno indagando sulla questione «con la massima attenzione».

Secondo una persona sentita da Reuters il malfunzionamento potrebbe essere legato al cordino delle medaglie, dotato di un meccanismo di sgancio rapido obbligatorio per legge. «Il sistema è progettato per liberarsi automaticamente se tirato con forza, per evitare che chi lo indossa rischi di soffocare».

Non è la prima volta che le medaglie delle Olimpiadi finiscono al centro di polemiche. Era già successo ai Giochi di Parigi del 2024, quando diversi atleti segnalarono che le loro medaglie si erano scurite a pochi giorni dalla cerimonia di consegna. Le segnalazioni aumentarono rapidamente, e alcuni mesi dopo la conclusione dei Giochi la zecca francese intervenne sostituendo oltre cento medaglie difettose.

Il Post segue tutto quello che succede alle Olimpiadi invernali in questo liveblog.