I Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl, battendo i New England Patriots

I Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl, la finale del campionato di football americano, nonché uno degli eventi sportivi più seguiti e noti al mondo. Hanno battuto 29 a 13 i New England Patriots (che hanno sede a Boston), al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Per i Seahawks è la seconda vittoria del Super Bowl, dopo quella del 2014: altre due volte avevano perso, una proprio contro i Patriots nel 2015.

I Patriots invece sono la squadra che ha vinto più di tutte il Super Bowl, 6 volte: tutte le vittorie erano state ottenute tra il 2002 e il 2019, quando in squadra giocava Tom Brady, il quarterback più forte di sempre e uno dei pochi giocatori di football americano davvero famosi anche fuori dagli Stati Uniti.