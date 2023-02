Il quarterback Tom Brady si è ritirato di nuovo dal football americano

Tom Brady, il quarterback più vincente nella storia del football americano, ha annunciato di nuovo il suo ritiro dallo sport professionistico. È la seconda volta che succede: lo aveva già fatto esattamente un anno fa, il 1° febbraio del 2022, ma poi ci aveva ripensato un mese e mezzo dopo e aveva giocato un’altra stagione con i Tampa Bay Buccaneers, una squadra della National Football League (NFL). In un breve video pubblicato sui social network, Brady ha detto che questa volta si ritira «per davvero»:

Buongiorno ragazzi, vengo subito al punto. Mi ritiro. Per davvero.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

Nel video Brady ha ricordato che l’anno scorso il suo primo annuncio di ritiro era stato «una faccenda bella grossa»: era stato anticipato e ripreso dai media di tutto il mondo prima dell’annuncio ufficiale, e aveva creato enorme clamore. Questa volta invece Brady ha deciso di voler fare un annuncio più semplice: «Quando mi sono svegliato stamattina ho pensato che avrei soltanto premuto “registra” e l’avrei fatto sapere a voi per primi», ha detto rivolgendosi agli spettatori del video. Un po’ commosso, ha poi ringraziato la sua famiglia, i compagni di squadra e molte altre persone.

Considerato da molti il più grande giocatore di football di sempre, Brady ha vinto sette volte il Super Bowl, più di chiunque altro. Questo record rimarrà probabilmente imbattuto a lungo: il più vicino giocatore in attività è l’ex compagno di squadra Rob Gronkowski, con quattro titoli. I record e le vittorie di Brady superano sia quelli dei più grandi giocatori del passato, come Joe Montana e Peyton Manning, che quelli ottenuti singolarmente da ciascuna delle trentadue squadre del campionato.

Oltre alle sette finali vinte, in ventidue anni di NFL è stato nominato tre volte MVP (miglior giocatore) del campionato e cinque volte MVP delle finali. Ha giocato e vinto con due squadre diverse: dal 2000 al 2019 con i New England Patriots e nelle ultime tre stagioni in Florida con i Tampa Bay Buccaneers.