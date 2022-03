Il quarterback americano Tom Brady giocherà un’altra stagione in NFL con Tampa Bay

Tom Brady, il giocatore di football americano più vincente di sempre, giocherà un’altra stagione con i Tampa Bay Buccaneers nella National Football League (NFL), diversamente da quanto aveva annunciato poco più di un mese fa. Brady — che ad agosto compirà 45 anni – lo ha comunicato domenica sera, scrivendo: «In questi ultimi due mesi ho capito che il mio posto è ancora in campo e non sugli spalti. Quel momento arriverà. Ma non ora. Amo i miei compagni di squadra e amo la mia famiglia. Rendono tutto questo possibile. Sto tornando per la mia ventitreesima stagione a Tampa. Il mio lavoro non è finito».

Lo scorso primo febbraio, dopo giorni di speculazioni e notizie non confermate, Brady aveva annunciato la fine della sua carriera da giocatore, dopo ventidue stagioni passate tra New England e Tampa Bay e sette vittorie al Super Bowl: un record che rimarrà imbattuto a lungo e che potrà migliorare ancora nella prossima stagione, il cui inizio è previsto il prossimo 8 settembre.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm

