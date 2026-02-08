António José Seguro ha vinto le elezioni presidenziali in Portogallo

António José Seguro, del Partito Socialista portoghese, ha vinto le elezioni presidenziali con circa il 67 per cento dei voti, secondo i risultati preliminari basati sullo scrutinio di circa il 99 per cento dei voti.

André Ventura, il candidato di estrema destra, ha ottenuto circa il 33 per cento dei voti: Seguro ha quindi vinto con un ampio margine, ma quello di Ventura è comunque un grosso risultato, che conferma la crescita del suo partito negli ultimi anni: alle elezioni legislative dell’anno scorso il partito da lui fondato, Chega!, di estrema destra, aveva preso poco più del 22 per cento dei voti; alle elezioni del 2019 aveva preso prese poco più dell’1 per cento dei voti e ottenne il suo primo seggio.

Il voto di domenica era il ballottaggio del primo turno delle presidenziali, in cui Ventura aveva battuto a sorpresa il candidato di centrodestra, arrivando a sfidare Seguro.

Il risultato di domenica è in linea con quello previsto dai sondaggi: nonostante la crescita era ritenuto improbabile che Ventura vincesse, e molti esponenti del centrodestra avevamo detto che avrebbero per Seguro pur di impedire che succedesse. Secondo i sondaggi, Seguro avrebbe dovuto prendere oltre il 60 per cento dei voti, come è successo.

In questi anni Chega! è passato rapidamente dall’essere un piccolo partito estremista a essere il più grande partito dell’opposizione, con 60 seggi in parlamento. Negli ultimi mesi ha convinto il governo di centrodestra a far passare una serie di misure contro l’immigrazione. Ci è riuscito senza moderare le sue idee, come hanno fatto invece altri partiti europei di estrema destra, e grazie alla personalità di Ventura, che ha sempre avuto uno stile comunicativo molto provocatorio ed efficace, sia sui social che in televisione (dove fra il 2019 e il 2024 è apparso il doppio delle volte rispetto all’attuale primo ministro di centrodestra, Luís Montenegro).