Alle presidenziali in Portogallo il centrodestra non sa con chi stare

Al ballottaggio dell’8 febbraio per le elezioni presidenziali in Portogallo vari dirigenti ed esponenti autorevoli del Partito Social Democratico (PSD, centrodestra) stanno appoggiando il candidato dei Socialisti, António José Seguro. È una cosa più unica che rara: il Partito Social Democratico e i Socialisti sono acerrimi rivali e per decenni si sono scontrati in un sistema bipolare.

La ragione è l’altro candidato: André Ventura, leader del partito di estrema destra Chega! che ebbe un ottimo risultato alle elezioni dell’anno scorso. Ventura ha posizioni xenofobe, nazionaliste e apologetiche della dittatura di António de Oliveira Salazar: diversi conservatori lo ritengono troppo estremo per fare il presidente (che in Portogallo ha poteri maggiori che in Italia).

Queste prese di posizione hanno messo in difficoltà il primo ministro Luís Montenegro, del Partito Social Democratico. Guida un governo di minoranza e, nonostante si sia appoggiato ai voti dei Socialisti per approvare la legge di bilancio, si è accordato con Chega! per approvare riforme molto restrittive sull’immigrazione, di fatto recependo l’approccio oltranzista di Ventura. Montenegro non ha dato indicazioni di voto per domenica, e anche questo è un problema.

Dopo il primo turno si sono espressi a favore di Seguro alcuni dirigenti storici del Partito Social Democratico, tra cui l’ex presidente e primo ministro Aníbal Cavaco Silva, l’ex vice primo ministro Paulo Portas e i sindaci delle due principali città: quello di Porto, Pedro Duarte, e quello di Lisbona, Carlos Moedas, che in passato è stato commissario europeo.

Nella stessa area politica lo ha fatto anche Francisco Rodrigues dos Santos, penultimo leader del Centro Democratico e Sociale, il partito minore della coalizione di Montenegro. Migliaia di persone che si definiscono «non socialiste» hanno firmato una lettera pubblica in cui spiegano di non condividere l’ideologia di Seguro, ma di essere certi che, al contrario di Ventura, «non eroderà i valori democratici e umanistici, né i diritti e le libertà dei cittadini».

L’etichetta non socialista è il centro della questione. Riprende l’espressione che ha usato Ventura la notte del primo turno, presentando il ballottaggio come un duello tra i socialisti e tutti gli altri. Il fatto che così tanti politici di centrodestra, dunque certo non socialisti, sostengano Seguro contribuisce a smontare questa retorica.

Crea però un problema a Montenegro, che come detto non si è schierato. Il primo ministro si racconta come equidistante: sostiene che il suo governo è di centro, e che non appoggia Ventura perché «è di destra» né Seguro perché «è di sinistra». Varie analisi politiche lo trovano un posizionamento scivoloso, che non facendo distinzione tra i candidati di fatto autorizza l’elettorato del Partito Social Democratico a votare Chega!, anche in futuro.

Montenegro al seggio per il voto anticipato: non ha detto per chi

Ventura sta cercando di avvantaggiarsene. Ha da sempre una retorica antisistema e ora sta accusando i partiti istituzionali di essersi alleati contro di lui, presentandosi come il vero rappresentante della destra e dei conservatori portoghesi. Questo spiega anche perché Montenegro non si sia sbilanciato: non vuole scontentare i settori più a destra del Partito Social Democratico.

Anche se in lieve recupero, nei sondaggi Ventura non supera il 30 per cento. Seguro resta ampiamente favorito, nonostante nessuno dei candidati principali del primo turno lo abbia appoggiato con l’eccezione di quello arrivato terzo, il centrista João Cotrim de Figueiredo di Iniziativa liberale (che come partito però non ha preso posizione).

In questo contesto polarizzato – è il secondo ballottaggio della storia portoghese, non succedeva dal 1986 – Seguro ha adottato un approccio istituzionale e inclusivo, che è favorito dal suo passato. Nonostante sia stato leader dei Socialisti, negli ultimi undici anni è rimasto lontano dalla politica attiva, dedicandosi soprattutto all’insegnamento universitario, e questo lo rende meno identificabile con i loro governi. Si era fatto da parte nel 2014, quando António Costa (più volte primo ministro e attuale presidente del Consiglio europeo) gli sottrasse la leadership del partito.