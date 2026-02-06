Le foto della cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Stasera iniziano ufficialmente le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con la cerimonia d’apertura che per la prima volta nella storia si tiene in quattro città diverse, invece che in una sola: Milano, Cortina, Livigno (in Lombardia) e Predazzo (in Trentino). Allo stadio di San Siro a Milano la cerimonia è iniziata con la proiezione di un video, seguito da una serie di spettacoli e la sfilata degli atleti e delle atlete per nazione. Continuerà con la dichiarazione di apertura delle Olimpiadi da parte del capo di Stato, in questo caso Sergio Mattarella, e l’accensione dei due bracieri olimpici (anche questa è una prima volta) a Milano e a Cortina. A seguire le foto della serata, man mano che arrivano.

