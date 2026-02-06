Dove si vedono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina

Venerdì sera alle 20 iniziano ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro di Milano e i contemporanei eventi a Cortina d’Ampezzo, Livigno e Predazzo, sedi di alcune gare: “ufficialmente” perché in realtà ci sono già state alcune gare negli ultimi due giorni, come le prove di discesa libera e diverse partite di curling e hockey su ghiaccio.

Per seguire tutte o alcune gare olimpiche ci sono diversi modi.

Guardare gratis le Olimpiadi

Rai 2 e Rai Sport trasmetteranno in chiaro molte gare, ma non tutte (durante il giorno la programmazione olimpica su Rai 2 sarà interrotta soltanto dai telegiornali). Farà eccezione solo la cerimonia di apertura di venerdì sera, che andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 20 (oltre che su tutte le piattaforme di streaming che trasmettono le Olimpiadi).

Tutti i contenuti trasmessi dalla Rai si potranno vedere gratis e in diretta, oppure in differita, anche sulla piattaforma di streaming RaiPlay: bisogna cercare i canali RaiPlay Sport 1, 2 e 3.

Sottoscrivere un abbonamento per vedere quasi tutte le gare

La programmazione di Eurosport è più completa: qui si potranno vedere tutte le gare principali e quelle con atlete e atleti italiani. Bisogna però sottoscrivere un abbonamento a una piattaforma che includa due canali, Eurosport 1 ed Eurosport 2: cioè a uno tra Discovery+, a Dazn, a Tim Vision o HBO Max. In base agli incastri del programma, qualche gara potrebbe rimanere fuori.

Sottoscrivere un abbonamento per vedere tutte le gare

Per avere accesso a tutte le gare serve invece un abbonamento che includa tutti i canali di Eurosport (Discovery+ e HBO Max hanno tutti i canali olimpici inclusi nel loro piano base, per esempio).

Su Sky e sulla sua piattaforma di streaming Now non si potranno vedere le gare, ma ci saranno ogni giorno – alle 10, alle 15:30, alle 19 e alle 24 – programmi di approfondimento chiamati Casa Italia. Parteciperà anche Franco Bragagna, un commentatore molto amato dal pubblico. Bragagna è famoso soprattutto per le sue telecronache di atletica, ma nel corso della sua carriera ha commentato anche decine di altre discipline sportive, tra cui anche molti sport invernali, in particolare lo sci di fondo.