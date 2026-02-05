Franco Bragagna, storico telecronista della Rai, commenterà le Olimpiadi di Milano-Cortina per Sky Sport

Franco Bragagna, famoso telecronista sportivo che fino al suo recente pensionamento aveva avuto una lunga carriera nella Rai, lavorerà per la prima volta a Sky Sport per commentare le Olimpiadi di Milano Cortina, che inizieranno venerdì. Lo ha annunciato la stessa Sky sul suo sito, dove ha detto che Bragagna collaborerà con Sky Sport per tutta la durata delle competizioni. Oltre a commentare le gare, terrà anche un podcast quotidiano in cui farà un’analisi dei risultati e delle giornate olimpiche.

Bragagna è un commentatore molto amato dal pubblico. È famoso soprattutto per le sue telecronache di atletica, ma ha commentato decine di altre discipline sportive, tra cui anche molti sport invernali, in particolare lo sci di fondo. Ha detto di aver già commentato 17 edizioni delle Olimpiadi, tra estive e invernali. Ha lavorato in Rai per 35 anni, dal 1990 fino al dicembre del 2025. In un’intervista al Fatto Quotidiano aveva detto di essere molto dispiaciuto di non poter commentare le Olimpiadi di Milano Cortina per la Rai.