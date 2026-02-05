Mediaset ha fatto causa a Fabrizio Corona, chiedendogli un risarcimento di 160 milioni di euro

Mediaset e la società di media e comunicazione MediaForEurope (MEF), che la controlla, hanno fatto causa a Fabrizio Corona, accusandolo di aver provocato danni alla reputazione e al patrimonio dell’azienda e delle persone coinvolte per il caso attorno al presentatore televisivo Alfonso Signorini. In un comunicato, Mediaset accusa Corona di aver diffuso «menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento» con una violenza verbale «inaudita». Per questo ha chiesto a Corona e alle sue società un risarcimento complessivo di 160 milioni di euro. È stato chiesto a nome di Mediaset, MEF e dei singoli soggetti coinvolti, di cui il comunicato non chiarisce né il numero né l’identità.

A dicembre, nel suo discusso programma di gossip su YouTube, Falsissimo, Corona aveva accusato Signorini di aver abusato del proprio potere come conduttore del Grande Fratello per ottenere prestazioni sessuali da alcuni aspiranti concorrenti. In seguito alle accuse Corona è indagato per aver diffuso del materiale a contenuto sessualmente esplicito (o “revenge porn”) mentre Signorini, che si era autosospeso da Mediaset, lo è a sua volta per estorsione e violenza sessuale. Mediaset aveva già fatto causa a Corona per diffamazione e minacce: pochi giorni fa un giudice gli ha vietato di diffondere nuovi contenuti diffamatori o che violino la privacy e i diritti di Signorini, e Meta ha rimosso i suoi profili Facebook e Instagram.

Nel comunicato, Mediaset dice che le somme che dovessero esserle riconosciute a titolo di risarcimento verranno destinate a un fondo per dare assistenza legale alle persone vittime di stalking, dei reati inclusi nel cosiddetto Codice Rosso o di cyberbullismo.

