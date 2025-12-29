Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset per via delle accuse rivoltegli nel programma di gossip di Fabrizio Corona

Alfonso Signorini, direttore editoriale della rivista di costume Chi e conduttore del reality show Grande Fratello, ha sospeso i propri impegni con Mediaset per via delle accuse ricevute da Fabrizio Corona in una puntata di Falsissimo, il suo programma di gossip su YouTube. Lo hanno comunicato i suoi avvocati, dicendo che la decisione è stata presa «in via cautelativa»; l’azienda ha fatto sapere di averla accolta.

Nella puntata di Falsissimo dello scorso 15 dicembre Corona aveva accusato Signorini di aver sistematicamente imposto prestazioni sessuali a una serie di aspiranti partecipanti del Grande Fratello; come prova a sostegno della sua teoria, aveva mostrato alcune chat e immagini private scambiate tra Signorini e un ex partecipante al programma. Signorini lo aveva subito querelato, e in seguito alla sua denuncia la procura di Milano aveva aperto un’indagine su Corona per aver diffuso nel suo programma immagini a contenuto sessualmente esplicito, il reato meglio noto come “revenge porn”. Gli avvocati di Signorini hanno accusato Corona di aver avviato una «campagna calunniosa e diffamatoria» contro di lui, con lo scopo di distruggere la sua carriera.