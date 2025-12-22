Fabrizio Corona è indagato per revenge porn, per le immagini private di Alfonso Signorini mostrate nel suo programma “Falsissimo”

Fabrizio Corona, autore del programma di gossip su YouTube Falsissimo, è indagato dalla procura di Milano per aver diffuso del materiale a contenuto sessualmente esplicito (reato meglio noto come “revenge porn”) sui rapporti che Alfonso Signorini, direttore editoriale della rivista di costume Chi e conduttore del reality show Grande Fratello, avrebbe avuto con aspiranti partecipanti di quest’ultimo. La procura ha anche ordinato una perquisizione a casa di Corona e negli studi dove registra il programma.

La settimana scorsa, in una puntata del programma Falsissimo, Corona aveva accusato Signorini di aver creato un sistema per il quale avrebbe imposto prestazioni sessuali agli aspiranti partecipanti del reality show: secondo Corona rifiutare le richieste di Signorini avrebbe escluso le persone dalla partecipazione al Grande Fratello. Durante la puntata Corona ha anche mostrato alcune chat e immagini private tra Signorini e un ex partecipante al programma. Finora Signorini non ha commentato la vicenda, ma ha presentato nei confronti di Corona la querela da cui è partita l’indagine.