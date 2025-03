Fabrizio Corona ora fa lo youtuber

Negli ultimi video usciti sul suo canale YouTube, Fabrizio Corona approfondisce la storia di cronaca e gossip del momento: l’arresto di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, e del suo ex compagno Davide Lacerenza, proprietario del locale La Gintoneria di Milano. Entrambi sono accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Alla fine di gennaio sullo stesso canale erano usciti i video sullo scoop legato al tradimento di Chiara Ferragni da parte di Fedez, le cui rivelazioni erano state riprese da molti giornali e discusse per giorni.

Questi video rientrano nel format Falsissimo – un riferimento ironico alla nota trasmissione Verissimo – su cui Corona sta puntando da circa tre mesi per tornare al centro del mondo del gossip, come era prima di cominciare a fare dentro e fuori dal carcere, tra il 2013 e il 2023. Nei video c’è lui seduto su uno sgabello, circondato da uno sfondo nero, che racconta i retroscena di storie di personaggi famosi, con contenuti più o meno esclusivi e toni enfatici tipici del suo personaggio. Data la fama di Corona il canale è arrivato in poco tempo a più di 430mila iscritti, il suo video più visto (quello su Ferragni e Fedez) ha raggiunto 4,8 milioni di visualizzazioni, ed è diventato rapidamente l’argomento di conversazione nelle chat di moltissime persone. Non è noto invece quanti siano gli abbonati, cioè quelli che pagano 5 euro al mese per accedere anche a contenuti esclusivi, tra cui ulteriori video e audio legati alle storie di cui si occupa.

Quando cominciò a lavorare nel mondo dello spettacolo e del gossip, nei primi anni Duemila, Corona fece per alcuni anni l’inviato e presentatore per programmi tv locali, e fondò e diresse riviste e siti di gossip poi falliti. Quello che lo fece diventare famoso fu l’attività da paparazzo: coordinava il lavoro di una decina di fotografi e raccoglieva foto compromettenti di personaggi famosi per venderle a programmi televisivi e riviste di gossip. A volte le usava a scopo di estorsione, come emerse dai processi che portarono alla sua incarcerazione.

La sua attività si fermò poi a causa dei processi, delle condanne e delle pene che dovette scontare. Da allora però il mondo dell’informazione e del gossip è cambiato moltissimo. Con Falsissimo quindi Corona, che ha cinquant’anni, sta in un certo senso riproponendo il lavoro che lo rese famoso, quello di “re dei paparazzi”, in un formato e su una piattaforma più moderni e per lui nuovi, da cui può ricavare un guadagno diretto: oltre che con gli abbonamenti, anche con le pubblicità, come quella dello studio di depilazione laser che promuove in prima persona all’inizio degli ultimi video pubblicati, vantandosi di non avere «peli sulla lingua, e neanche da nessun’altra parte».

Finora la sua programmazione su YouTube non assomiglia a quella dei moderni podcaster o youtuber, che pubblicano con regolarità video con ospiti famosi, ma più che altro a quella di un programma di inchieste di gossip. Il video su Fedez e Chiara Ferragni è diventato una notizia per giorni perché raccontava una vicenda personale dei protagonisti mai divulgata – una relazione extraconiugale di Fedez – che Corona sosteneva gli fosse stata raccontata dai diretti interessati e che fu velocemente ripresa da tutti i giornali. Dopo l’enorme successo del primo video, Corona ne pubblicò poi altri due più brevi riservati solo agli abbonati.

I contenuti esclusivi dei suoi video nascono quasi sempre dai rapporti personali che ha con una larga cerchia di personaggi dello spettacolo e di certi ambienti milanesi. Corona ha detto in un video che ciò che lo «differenzia da tutti gli altri è che quando noi facciamo le inchieste [parla spesso al plurale ma non è chiaro quante persone ci siano dietro i suoi video, ndr] e raccontiamo le storie lo possiamo fare perché abbiamo vissuto le storie […] a differenza dei giornali, delle televisioni, di chi scrive».

In uno di questi video racconta di aver avuto in programma di pubblicare un video «sulle curve» (in cui dice sia coinvolto anche il sindaco di Milano Beppe Sala) ma di aver deciso di rimandarne l’uscita perché quando arriva una notizia come quella dell’arresto di Nobile e Lacerenza, «la devi cavalcare, la devi domare».

Per questi video Corona ha sfruttato la propria conoscenza della Gintoneria e di persone che la frequentavano per fare un racconto apparentemente molto informato sulle vicende oggetto delle inchieste. Nello specifico, sembra voler sostenere una storia che finora non era emersa, secondo cui anche la madre dell’attuale compagna di Lacerenza sarebbe coinvolta nelle attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della Gintoneria. Corona insiste molto sui particolari più morbosi della storia, sostenendo però di non voler fare la morale in quanto a sua volta frequentatore del locale e in generale persona con abitudini simili a quelle delle persone coinvolte nella vicenda.

I video su Lacerenza sono anche un po’ diversi dai primi pubblicati, più simili a servizi televisivi, con un’ospite chiamata a parlare della sua frequentazione con le persone arrestate, una video intervista a un avvocato per chiarire le accuse e i possibili reati commessi, e un video di Corona che prova a intervistare Lacerenza dalla finestra di casa sua, dove è agli arresti domiciliari. Lo stesso Corona si paragona spesso alla televisione. A un certo punto dice: «in questo caso Falsissimo si trasformerà in una specie di Porta a Porta» e poi «qui siamo a Falsissimo, qui facciamo gli scoop, qui facciamo quello che quella merda di televisione che voi guardate non fa».

Nel suo mischiare un approccio al gossip da primi anni Duemila con un canale come YouTube ampiamente usato da utenti giovani e vecchi, Corona ha creato in qualche modo un format unico nel suo genere. Continua comunque a presentarsi ed essere seguito per il personaggio sopra le righe che è sempre stato, e in queste settimane ha aumentato le sue comparsate a serate ed eventi in cui arringa i presenti rivelando presunti segreti di persone famose. Spesso ha sfidato a denunciarlo le persone che prende di mira, sostenendo che in quel caso mostrerà le prove di ciò che dice in tribunale. Nei video di Falsissimo, del resto, ribadisce costantemente di non avere paura di dire certe cose, usa un linguaggio diretto e spesso volgare e un tono sensazionalistico ed enfatico, anche quando i contenuti non mantengono poi davvero le aspettative create.