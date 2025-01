Perché si parla dei “Ferragnez”, di nuovo

Mercoledì l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni ha parlato per la prima volta pubblicamente di una relazione extraconiugale che il suo ex marito, il cantante Fedez (Federico Lucia), avrebbe avuto con un’altra donna, la stilista Angelica Montini, confermando in parte una serie di indiscrezioni pubblicate nei giorni precedenti dal noto e controverso personaggio televisivo Fabrizio Corona.

Ferragni ha detto di aver saputo della relazione lo scorso dicembre, qualche giorno prima di Natale, durante una telefonata in cui Fedez avrebbe ammesso di avere cominciato a frequentare l’altra donna nel 2017, prima che si sposassero. Ha anche detto che, per via di questa relazione, Fedez aveva pensato di lasciarla pochi giorni prima del loro matrimonio, nel 2018, ma che poi ci aveva ripensato perché «non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente».

È una vicenda di cui si sta parlando moltissimo sui giornali, sui social e nelle conversazioni e chat private, un po’ per il generale interesse di giornali e lettori per le storie di gossip, ma soprattutto per i suoi protagonisti: nel periodo del loro matrimonio, tra il 2017 e il 2024, i “Ferragnez” erano stati la coppia più famosa e influente in Italia, riuscendo a ottenere un seguito complessivo da decine di milioni di follower interessati ai dettagli della loro vita privata, che condividevano spesso sui loro profili social e che avevano anche raccontato in una serie tv. In quel periodo diventarono di fatto un marchio potentissimo, costruito peraltro su un’immagine piuttosto romantica e idillica della loro relazione.

Corona aveva parlato della relazione extraconiugale di Fedez lunedì, con un lungo video pubblicato sul suo canale YouTube in cui, tra le altre cose, aveva mostrato alcuni screenshot delle loro conversazioni su WhatsApp, fatto ascoltare alcuni messaggi vocali e pubblicato gli stralci di una chiamata tra lui, Fedez e Montini. Nei mesi precedenti, ha raccontato Corona, lui e Fedez hanno avuto infatti un rapporto a suo dire di amicizia e confidenza, in virtù del quale ha raccolto tutti i dettagli sulle vicende che ha raccontato. Nel video non viene detto esplicitamente, ma sembra evidente che Corona avesse il consenso di Fedez nel divulgare la relazione extraconiugale e nel raccontarla con dovizia di particolari.

Il più commentato e ripreso dai media italiani è quello secondo cui il giorno del suo matrimonio con Ferragni, «cinque minuti prima di salire sull’altare», Fedez avrebbe telefonato a Montini per dirle che sarebbe stato disposto ad annullare il matrimonio se solo lei glielo avesse chiesto. Corona ha peraltro pubblicato la registrazione di una telefonata in cui Montini e Fedez confermavano questa indiscrezione.

Nel video Corona è tornato anche a parlare di un’apparizione televisiva di Fedez dello scorso dicembre, durante un programma in cui i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo, tra cui per l’appunto Fedez, avevano presentato i titoli delle loro canzoni. In quell’occasione Fedez era apparso spaesato e distaccato, poco attento alle domande che Carlo Conti, il conduttore del programma, gli stava rivolgendo. Il video che mostrava il suo smarrimento era stato ampiamente discusso e commentato.

Secondo quanto sostenuto da Corona, il disagio che Fedez provò in quell’occasione era dovuto a una telefonata con cui, poche ore prima, Montini aveva annunciato la fine della loro relazione. Corona ha parlato anche di un presunto tentativo di autolesionismo da parte di Fedez, che dopo quella telefonata lo avrebbe chiamato per informarlo di aver «preso una boccetta di Minias» (un farmaco che serve a ridurre lo stato d’ansia e a favorire il sonno), inviandogli anche un messaggio di addio da fare avere ai suoi figli. Corona ha infine detto che la telefonata in cui Fedez avrebbe confessato a Ferragni la sua relazione extraconiugale sarebbe avvenuta pochi giorni dopo, poco prima di Natale, come in effetti confermato da lei stessa nelle sue storie su Instagram.

