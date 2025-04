Da dove viene la parola “maranza”

Questa settimana il sindaco di Milano Beppe Sala ha usato la parola maranza per definire le decine di giovani arrestati in una grossa operazione di polizia condotta in città. Parlando alla stampa l’ha definita «veramente molto positiva», e ha aggiunto: «per semplificare usando termini di conoscenza della gente, riguarda i maranza, in sostanza».

È una parola che esiste da decenni ma che da un paio d’anni si è cominciato a usare più di frequente, soprattutto a Milano e nel nord Italia. Nel gergo giovanile o informale, la si usa per riferirsi a ragazzi e ragazze, in molti casi italiani di seconda generazione, che vivono nelle periferie, ascoltano musica trap e sono riconoscibili anche nell’abbigliamento: tute in acetato, scarpe da ginnastica, borsello e smanicato. Ha una connotazione negativa e spesso, appunto, se ne parla in relazione all’aumento di reati di microcriminalità.

Prima del recente uso però la parola maranza era stata molto usata tra gli anni Ottanta e Novanta, con un significato contiguo ma diverso. Secondo l’Accademia della Crusca inizialmente «il referente di maranza era il tamarro, legato al mondo della musica dance e dei locali notturni», e anche per Jovanotti nella sua canzone del 1988 Il capo della banda maranza era un sinonimo di tamarro: un ragazzo giovane maleducato che si sente libero di fare ciò che gli va. Anche l’enciclopedia Treccani descrive i maranza come giovani che fanno parte di «comitive o gruppi di strada chiassosi, caratterizzati da atteggiamenti smargiassi e sguaiati e con la tendenza ad attaccar briga».

L’origine del termine, come spesso quando si parla di parole diffuse nel parlato ma molto poco nello scritto, è ignota, ma si possono fare delle ipotesi. Una è che la parola maranza venga proprio da una storpiatura di tamarro in tamarranza, aggiungendo un suffisso tipico sempre del Nord Italia che ha significato derisorio (come in riccanza).

La recente diffusione dell’uso di maranza invece aggiunge un pezzo di significato che lo lega a giovani originari del Nord Africa con una connotazione razzista, attaccandosi all’assonanza con marocchino e zanza (altra parola gergale usata per riferirsi a un imbroglione, uno che compie furtarelli). C’è un cenno di questo significato anche nella canzone Maranza, del Pagante (gruppo di musica pop noto per i suoi testi ironici sullo stile di vita mondano milanese) con Fabio Rovazzi, uscita nel 2024: Per la gente è un criminale / Col borsello per le strade / Ma, se passa la locale, scappa / Come un maranza.

Un percorso di riappropriazione del termine, come spesso accade per le parole usate con toni razzisti o denigratori, è testimoniato dal titolo di un libro dell’autrice francoalgerina Houria Bouteldja uscito nel 2024: è un’analisi sociale sul ruolo dei ragazzi di seconda generazione nelle banlieue francesi, con molte analogie con i maranza milanesi che è stato infatti tradotto in italiano con Maranza di tutto il mondo, unitevi!.