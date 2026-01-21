Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona per diffamazione e minacce per il caso di Alfonso Signorini

Mediaset ha denunciato l’ex paparazzo Fabrizio Corona per diffamazione e minacce per il caso mediatico creato dallo stesso Corona attorno al presentatore televisivo Alfonso Signorini: nel suo discusso programma di gossip e infotainment pubblicato su YouTube, Falsissimo, Corona aveva accusato Signorini di aver abusato del proprio potere come conduttore del Grande Fratello per ottenere prestazioni sessuali da alcuni aspiranti concorrenti.

Visto che durante le puntate di Falsissimo aveva mostrato alcune chat e immagini private tra Signorini e un ex partecipante al programma, Corona è indagato per aver diffuso del materiale a contenuto sessualmente esplicito, reato meglio noto come “revenge porn”; Signorini invece è indagato a sua volta per estorsione e violenza sessuale. A fine dicembre, prima dell’avvio delle indagini sul suo conto, si era autosospeso da Mediaset, in quella che i suoi avvocati avevano definito una decisione presa «in via cautelativa», che l’azienda aveva accolto.

Oltre a denunciare Corona, Mediaset ha chiesto al tribunale l’applicazione di una misura preventiva che gli vieti di utilizzare i social e altre piattaforme per diffondere contenuti come quelli che riguardano Signorini.