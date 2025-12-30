Il presentatore televisivo Alfonso Signorini è indagato per estorsione e violenza sessuale

La procura di Milano ha aperto un’indagine per estorsione e violenza sessuale nei confronti di Alfonso Signorini, presentatore televisivo e direttore della rivista Chi, in seguito alla denuncia presentata da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello VIP, programma condotto dallo stesso Signorini. Medugno e Signorini sono al centro di un grosso caso mediatico provocato da Falsissimo, il discusso programma di gossip e infotainment pubblicato su YouTube dall’ex paparazzo Fabrizio Corona.

Due settimane fa, in una puntata molto seguita, Corona aveva letto delle chat tra Signorini e Medugno, sostenendo che tra i due ci fosse stato inizialmente un flirt e poi, dopo un incontro in cui Medugno si era rifiutato di fare sesso con Signorini, un ripensamento da parte di quest’ultimo sulla sua ammissione al Grande Fratello. Mesi dopo i due si erano risentiti e Medugno era infine entrato nel programma.

Il 22 dicembre, in un nuovo episodio di Falsissimo, Medugno era poi stato direttamente intervistato da Corona: aveva raccontato di aver flirtato con Signorini via chat su indicazione del suo manager, che gli aveva detto che era l’unico modo per entrare nel programma. Aveva aggiunto di essersi rifiutato di fare sesso con Signorini durante il loro incontro, e di essere stato violentato. Medugno aveva denunciato Signorini pochi giorni prima dell’intervista.

Per la pubblicazione delle chat private, che contengono anche riferimenti e foto di nudo (mostrate oscurate), Signorini ha querelato Corona per “revenge porn”. Lunedì aveva sospeso «in via cautelativa» i suoi rapporti di lavoro con Mediaset.

