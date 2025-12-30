La storia delle accuse contro Alfonso Signorini, dall’inizio

Da due settimane il presentatore televisivo Alfonso Signorini è al centro di un caso mediatico provocato da Falsissimo, il discusso programma di gossip e infotainment pubblicato su YouTube dall’ex paparazzo Fabrizio Corona. Negli ultimi episodi del programma Signorini è stato infatti accusato di aver abusato del proprio potere come conduttore del Grande Fratello per ottenere prestazioni sessuali da alcuni aspiranti concorrenti.

Come prove a sostegno di queste accuse, Corona ha mostrato i contenuti delle chat private tra alcuni ex concorrenti e Signorini, che per questo lo ha querelato. Corona è da allora indagato per aver diffuso del materiale a contenuto sessualmente esplicito. E lunedì la vicenda ha avuto un ulteriore sviluppo concreto, dopo un paio di settimane in cui era rimasta soprattutto una questione da tabloid per via delle modalità scandalistiche con cui Corona divulga questo genere di presunte rivelazioni. Signorini si è infatti autosospeso da Mediaset, «in via cautelativa» e fino a data da decidere.

Signorini ha condotto il Grande Fratello VIP dal 2020 al 2023 e il Grande Fratello dal 2023 al 2025, dirige da tempo la rivista di gossip Chi ed è una delle personalità più note della tv generalista italiana. Per questo i video su di lui di Falsissimo sono stati tra i più visti e commentati del canale, che da circa un anno Corona usa per raccontare i retroscena di storie di personaggi famosi e temi di attualità, con i toni qualunquisti e sboccati tipici del suo personaggio.

Anche se vengono spesso presentati come “inchieste”, gli approfondimenti di Corona sono aggressivi, caotici e spericolati negli approcci, specialmente per quanto riguarda la divulgazione di chat e telefonate private. Il primo video su Signorini, uscito il 15 dicembre, ha fatto oltre 2 milioni di visualizzazioni in due giorni.

Il caso Signorini viene presentato da Falsissimo come la rivelazione del #MeToo italiano. Corona cita almeno tre nomi di concorrenti del Grande Fratello che secondo lui sarebbero stati costretti ad avere relazioni sessuali con Signorini in cambio della partecipazione al programma. La storia più circostanziata è quella che coinvolge Antonio Medugno, che entrò al Grande Fratello VIP nel 2022 (dopo aver fatto il tronista al programma Uomini e donne).

Nel primo episodio su Signorini, Corona ha letto le chat tra Signorini e Medugno sostenendo che tra i due ci fosse stato inizialmente un flirt e poi, dopo un incontro in cui Medugno si era rifiutato di fare sesso con Signorini, un ripensamento da parte di quest’ultimo sulla sua ammissione al Grande Fratello. Mesi dopo i due si erano risentiti e Medugno era infine entrato nel programma.

Per la pubblicazione di queste chat private, che contengono anche riferimenti e foto di Signorini nudo (mostrate oscurate), Signorini ha querelato Corona per “revenge porn”. In un successivo episodio di Falsissimo Corona ha confermato di essere indagato per questo reato, e ha raccontato che gli sono stati confiscati i contenuti delle chat di Signorini che aveva raccolto.

Il 22 dicembre, in un nuovo episodio di Falsissimo, Medugno è stato direttamente intervistato da Corona: dice di aver flirtato con Signorini su indicazione del suo manager, che gli aveva detto che era l’unico modo per entrare al Grande Fratello. Dice anche di essersi rifiutato di fare sesso con Signorini durante il loro incontro e di essere stato violentato. Medugno dice anche di aver denunciato Signorini per violenza sessuale ed estorsione pochi giorni prima dell’intervista.

Medugno ribadisce poi che Signorini gli aveva inizialmente negato il suo aiuto per entrare al Grande Fratello e solo mesi dopo, scoprendo che Medugno aveva parlato con una ex concorrente di quello che era successo, lo aveva fatto entrare.

Corona sostiene che quello che sarebbe avvenuto con Medugno sia successo sistematicamente da quando Signorini conduce il Grande Fratello, che definisce «l’unico programma che ti dà la celebrità» in Italia. Non è chiaro però quali altre conferme abbia: parla inizialmente di centinaia di casi, poi di cinquanta, poi di migliaia. In totale cita i nomi di tre vittime: oltre a quello di Medugno, altri due di cui sostiene di avere le prove. Negli episodi di Falsissimo riporta poi stralci di telefonate, mail e messaggi in cui altre persone sembrano testimoniare contro Signorini.

Corona insiste molto anche sul fatto che questo presunto sistema di Signorini fosse noto a tutti dentro Mediaset e Mondadori, e sostiene che la famiglia Berlusconi, che possiede entrambe le aziende, abbia interesse a proteggerlo perché teme che altrimenti potrebbe diffondere segreti su di loro. La prossima edizione del Grande Fratello VIP inizierà a marzo. Sia Mediaset che Endemol Shine Italy, la società che produce il programma, hanno detto che stanno indagando sull’eventuale violazione delle regole con cui dovrebbe svolgersi il programma.