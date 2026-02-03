I profili Instagram e Facebook di Fabrizio Corona sono stati rimossi

I profili di Fabrizio Corona sono stati rimossi da alcuni social network: il suo avvocato ha detto ad Ansa di non sapere il motivo della rimozione. Sia su Facebook che su Instagram (entrambi di proprietà di Meta) non si trovano più, e i loro indirizzi portano a una pagina in cui si dice che il profilo non è più disponibile. Invece il suo canale YouTube (di proprietà di Google), su cui carica anche il seguito programma Falsissimo, al centro di alcune controversie giudiziarie, e il suo profilo Threads (di Meta) sono ancora online.