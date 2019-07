La legge contro la violenza sulle donne soprannominata “codice rosso” è stata approvata definitivamente

Il Senato ha approvato il disegno di legge cosiddetto “Codice rosso” contro la violenza sulle donne, che era già stato approvato lo scorso aprile dalla Camera e che ora diventerà quindi legge. Il disegno di legge è stato approvato con 197 voti favorevoli, nessun contrario e 47 astenuti: ad astenersi sono stati i gruppi parlamentari di PD e LEU, come già avevano fatto alla Camera.

La legge introduce alcune misure allo scopo di contrastare la violenza sulle donne: prevede per esempio che il periodo di tempo utile per denunciare una violenza sessuale passi da 6 a 12 mesi. La legge introduce anche il cosiddetto reato di revenge porn, cioè la pratica di diffondere immagini e video privati senza il consenso della persona interessata, e prevede pene più severe per chi commette stalking. Viene inoltre esteso ai reati di violenza sessuale il regime speciale attualmente previsto per i gravi delitti, per cui si riduce la durata massima delle indagini preliminari, e viene garantito il diritto delle donne che sporgono denuncia di essere ascoltate da un magistrato entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato.