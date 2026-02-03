Vannacci ha deciso di lasciare la Lega

Lunedì sera, al termine di un incontro con Matteo Salvini a Roma, l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci ha deciso di lasciare il suo partito. Vannacci, candidato dalla Lega come indipendente alle europee del 2024, era poi stato nominato vicesegretario della Lega un anno fa, ma nei mesi successivi aveva mostrato più volte dissenso verso le scelte del leader Matteo Salvini. Peraltro in queste settimane si era saputo che Vannacci stava lavorando a un progetto politico suo, a destra della Lega e ispirato all’ideologia di Donald Trump.

Non è ancora chiaro cosa farà, se fonderà un suo partito o una sorta di gruppo parlamentare. Fino a poco tempo fa si pensava potesse restare dentro la Lega con una sua corrente. Ma martedì mattina, dopo che erano iniziate a circolare varie voci, sia lo staff di Salvini sia quello di Vannacci hanno confermato la decisione.

Vannacci aveva cercato a lungo di condizionare la Lega dall’interno, spostando il partito di Salvini su posizioni più estreme e nostalgiche del fascismo. La popolarità di Vannacci si deve al successo del libro che autopubblicò nel 2023, Il mondo al contrario, che contiene posizioni razziste e omofobe e per il quale venne poi sospeso dall’Esercito. Il libro ebbe una grande diffusione, e la Lega decise di candidare Vannacci alle elezioni europee del 2024, quando raccolse circa mezzo milione di preferenze, contribuendo in modo decisivo al risultato del partito.

Salvini aveva cercato di sfruttare il consenso e la popolarità che Vannacci riscuote tra gli ambiti dell’estrema destra, ma la sua promozione a vicesegretario – decisa in virtù del suo risultato elettorale – aveva generato grossi subbugli nel partito. I “Team Vannacci”, gruppi di supporto territoriale creati in varie città, erano diventati in molti casi delle specie di partito nel partito, e interferivano nelle scelte dei direttivi provinciali della Lega. Questo alla lunga aveva portato molti dirigenti di primo piano del partito a manifestare la loro insofferenza contro la cosiddetta “vannaccizzazione della Lega”.