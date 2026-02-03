Olimpiadi invernali in bianco e nero

Le Olimpiadi invernali esistono dal 1924 e in questi 102 anni sono cambiate parecchie cose: sono più partecipate, più lunghe, ricche di eventi e – specie queste di Milano Cortina – sempre più “diffuse”. Per circa metà della loro storia le Olimpiadi invernali hanno fatto a meno della neve artificiale (arrivò alle Olimpiadi solo negli anni Ottanta), ma non è che fosse sempre disponibile: nel caso mancasse, la si andava a prendere con camion e ceste, come successe ad Innsbruck, in Austria, nel 1964. Cose come questa – o come gli strani caschi dei primi bobbisti e le scope dei primi giocatori di curling (quando erano davvero delle scope) – le potete vedere nelle foto qui sotto.

– Leggi anche: Le prime Olimpiadi di Cortina