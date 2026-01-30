Oggi ci sono i sorteggi per gli spareggi di Champions League

Oggi alle 12 ci sono i sorteggi per gli spareggi di Champions League, il turno preliminare che dovranno giocare le squadre che sono finite tra il nono e il ventiquattresimo posto nella cosiddetta “fase a campionato”, che è finita mercoledì. Le prime otto squadre, invece, sono qualificate direttamente per gli ottavi di finale. Faranno gli spareggi tre delle quattro squadre italiane che hanno partecipato a questo torneo, cioè Inter, Juventus e Atalanta. La quarta, il Napoli, è stata invece eliminata alla prima fase dopo essere arrivata tra le ultime dodici.

Pur non essendo passate tra le prime otto, a Inter, Atalanta e Juventus è andata tutto sommato bene, perché sono finite tra la nona e la sedicesima posizione. Le squadre in quella zona della classifica saranno teste di serie negli spareggi: giocheranno il ritorno in casa, e ognuna verrà sorteggiata per affrontare una squadra dalla diciassettesima alla ventiquattresima posizione, in base alla propria posizione finale. La nona e la decima, per esempio, potranno affrontare solo la 23esima o la 24esima classificata, e così via.

L’Inter, che è arrivata decima, potrebbe giocare gli spareggi contro il 23esimo Bodo Glimt (squadra norvegese di una città più a nord del Circolo polare artico) o contro il 24esimo Benfica (che si è qualificato all’ultimo secondo dell’ultima giornata grazie a un gol del suo portiere). Sono partite abbastanza agevoli sulla carta, ma nella fase a gironi entrambe si sono rivelate squadre capaci di ottenere qualche vittoria inaspettata contro le più forti al mondo: il Bodo Glimt ha vinto 3-1 contro il Manchester City, e il Benfica in quell’ultima giornata ha battuto 4-2 il Real Madrid.

La Juventus, che è arrivata 13esima, potrebbe giocare contro il Galatasaray (di Istanbul) o il belga Club Brugge. Nel Galatasaray giocano molti calciatori passati dalla Serie A come Victor Osimhen, Mauro Icardi e Lucas Torreira, mentre il Brugge è una squadra con tanti giovani interessanti e promettenti.

L’Atalanta, arrivata 15esima, potrebbe incontrare il Borussia Dortmund o l’Olympiacos. Il Borussia Dortmund è la squadra più forte tra quelle che non sono finite tra le teste di serie (l’anno scorso arrivò fino ai quarti di finale): l’Olympiacos sarebbe un sorteggio senza dubbio più semplice.

Le partite di andata si giocheranno il 17 e il 18 febbraio, quelle di ritorno tra il 24 e il 25 febbraio. Si potranno vedere su Sky e sulla sua piattaforma di streaming Now, ma una partita per turno sarà trasmessa in esclusiva su Prime.

Alle 13 ci saranno anche i sorteggi per gli spareggi di Europa League, la seconda competizione europea per importanza. Funziona come la Champions League, e lì alle italiane è andata leggermente meglio. La Roma, infatti, giocherà direttamente gli ottavi di finale, mentre il Bologna dovrà fare gli spareggi. Essendo arrivata al decimo posto, è una testa di serie: potrebbe giocare dunque contro la 23esima Dinamo Zagabria o la 24esima Brann (la squadra di Bergen, in Norvegia). Gli spareggi di Europa League si giocheranno il 19 febbraio (l’andata) e il 26 febbraio (il ritorno).