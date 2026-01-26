Non riuscire a fare figli, o farli per altri

Da lunedì 26 gennaio sono disponibili due nuove puntate di Generazione, il podcast del Post su come sta cambiando una cosa antichissima come fare figli e fare figlie. Per due motivi principali – l’aumento dell’infertilità e l’evoluzione delle famiglie – per diventare genitori si fa e si farà sempre più ricorso alle tecniche di fecondazione assistita, quelle che permettono di riprodursi a chi non può o non riesce a farlo in maniera spontanea. E che stanno trasformando una delle istituzioni sociali fondamentali, la famiglia.

Nelle scorse puntate di Generazione abbiamo parlato di donatori di sperma online e di donatori seriali, e dei rischi che comportano, ma anche di donatori anonimi e della cosiddetta “disclosure”, cioè del come dire ai figli e alle figlie che sono nate col contributo di una persona esterna alla famiglia. Nel quinto e nel sesto episodio di Generazione parliamo di gestazione per altre persone (la GPA, la tecnica di fecondazione assistita che prevede che una persona faccia figli per altre persone, impropriamente chiamata “maternità surrogata” o “utero in affitto”) e di infertilità, sia maschile che femminile.

Perché una donna dovrebbe scegliere di fare un figlio per altre persone? Portarlo nella pancia per nove mesi e poi, dopo il parto, consegnarlo a qualcun altro? La GPA è la tecnica di fecondazione assistita più complicata di tutte: alla sua legalizzazione si oppongono persone di ogni tendenza politica, ed è illegale anche in paesi tradizionalmente liberali sui diritti civili. I suoi oppositori la raccontano come un modo per sfruttare e mercificare il corpo delle donne, responsabile di aver generato un “mercato di bambini” strappati alle proprie madri. Per il quinto episodio di Generazione abbiamo parlato proprio con due donne gestanti, con una persona nata con questa tecnica, oggi adulta, oltre che con medici e bioeticiste per capire quali sono gli aspetti più delicati di questa tecnica.

Nella sesta puntata abbiamo parlato con una donna e con un uomo che hanno sofferto a lungo di infertilità, che ci hanno raccontato la loro esperienza, ma soprattutto con medici ed esperti che ci hanno spiegato in maniera chiara cosa si sa oggi dell’infertilità, delle sue cause e soprattutto delle possibili soluzioni. L’infertilità, femminile ma anche maschile, è diffusissima. È quell’argomento di cui nessuno parla mai, ma quando qualcuno dice che non sta riuscendo ad avere figli scopre che moltissime altre persone vivono la stessa condizione: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità nel mondo una persona su sei in età riproduttiva ha problemi di fertilità.

Generazione è stato scritto da Alessandra Pellegrini De Luca, giornalista del Post che si occupa dei diritti che riguardano la nostra vita e le scelte che facciamo sul nostro corpo, sia all’inizio che alla fine della nostra vita. Puoi ascoltare Generazione sul sito o sull’app del Post, su Spotify o su Apple Podcast. Se vuoi, puoi attivare le notifiche per ricevere un avviso quando esce una nuova puntata.