La scuola più piccola d’Italia, con una sola alunna

Il prossimo settembre a Ginostra, sull’isola di Stromboli, aprirà la scuola elementare più piccola d’Italia: sarà formata da una sola alunna e un solo insegnante. È la prima volta che la scuola viene riaperta, vent’anni dopo la chiusura per mancanza di alunni.

Ginostra si trova nella parte sud-occidentale dell’isola di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie. È una frazione del comune di Lipari. Nei mesi invernali ci abita una trentina di persone, che d’estate aumentano con l’arrivo dei turisti. È un posto remoto, isolato e scomodo da raggiungere. Fino al 2014 in paese non c’era l’elettricità e l’acqua corrente, servizi che ora sono forniti da pannelli solari e dai rifornimenti di acqua fatti con navi cisterna. Il segnale di rete degli smartphone è limitato, quello di internet quasi inesistente.

La legge italiana dice che servono almeno 15 alunni per formare una classe di scuola elementare, ma nelle aree a rischio spopolamento possono essere concesse deroghe alle soglie minime. In posti particolarmente lontani da altre scuole, come accade nelle piccole isole, possono essere formate pluriclassi, cioè classi con alunni di anni diversi che condividono la stessa aula e lo stesso insegnante. In altri casi può essere attivata la didattica a distanza. Ma a Ginostra e nel resto delle Eolie abitano troppo poche persone e soprattutto pochi bambini per rispettare le regole valide nel resto d’Italia.

L’istituto comprensivo è formato da 17 plessi distribuiti sulle sette isole. Finora il primato di scuola più piccola d’Italia era dell’isola di Alicudi, sempre dell’arcipelago delle Eolie, dove c’è una sola classe con due alunni.

A Ginostra l’unica alunna sarà una bambina che compie sei anni nei prossimi mesi, figlia di una delegata del comune e di un imprenditore edile di origine tunisina arrivato a Stromboli nel 2018. La richiesta di aprire la scuola è stata presentata dal sindaco di Lipari Riccardo Gullo, poi accolta dall’ufficio scolastico regionale della Sicilia.