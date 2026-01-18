Sono morte almeno 10 persone per il deragliamento di un treno in Spagna

Domenica sera ad Adamuz (provincia di Córdoba) un treno ad alta velocità è deragliato dal suo binario finendo sulla linea su cui viaggiava un treno in senso contrario: nell’incidente sono morte almeno dieci persone e ci sono 25 feriti gravi. Non si conoscono ancora le cause del deragliamento. I soccorsi sono sul posto e stanno ancora estraendo dai vagoni le persone che viaggiavano sui due treni.

Il treno che è deragliato è della compagnia Iryo, un’azienda spagnola di treni ad alta velocità che fa parte del consorzio ILSA, partecipato da Trenitalia. Era partito alle 18:40 da Málaga ed era diretto alla principale stazione ferroviaria di Madrid. Il treno in senso contrario era partito da Madrid e diretto a Huelva.